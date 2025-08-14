Visoke kazni za pse brez povodca in nečipirane mačke

V nadaljevanju preberite:

Po podatkih centralnega registra hišnih živali je v Sloveniji registriranih 250.676 psov in 56.888 mačk. Ker novi zakon o zaščiti živali predvideva tudi čipiranje mačk, nas je zanimalo, kakšne so predvidene kazni za tiste lastnike, ki jih ne bodo želeli označiti. Visoke kazni so predvidene za lastnike, ki psa na javnih površinah nimajo na povodcu oziroma za njim ne pobirajo iztrebkov. Pri tem je višina globe odvisna tudi od tega, ali jo izreče policija ali občinski redarji.