O omejitvi mandatov nekoliko drugače

Po celi Sloveniji, na sedežih vseh upravnih enot, poteka zbiranje podpisov za vložitev predloga zakona, po katerem bi županovanje omejili na dva zaporedna mandata. A kljub temu, če spremljate predvsem televizijo in se pri časopisih omejite le na glavne novice, je pobuda verjetno šla mimo vas neopažena. V Sloveniji se v zadnjih tednih razpravlja o vsem, samo o tem ne. Brezbrižnost, s katero so množični mediji spremljali pobudo, je v očitnem nasprotju s pozornostjo, ki so jo namenili zbiranju podpisov za referendum v času prejšnje vlade. Quod non est in mediis non est in mundo.