Kolone mimo slovenske v hrvaško Istro

V nadaljevanju preberite:

V Portorožu se te dni sprašujejo, kje so vsi turisti, ki so jih pričakovali v napovedani rekordni sezoni. Ugotavljajo, da so parkirna mesta prosta, sobe pa tudi ni težko dobiti. Kot kaže, gre za streznitev v prvem pravem letu po covidu-19, saj so lani junija še veljali turistični boni. Slišati je sicer, da je obiskovalcev manj, a da več trošijo. Gostinci take optimiste hitro postavijo na trdna tla – seveda gostje zapravijo več kot v preteklih letih; to pa zato, ker so se zaradi bonov in splošne draginje pač cene dvignile.

Zakaj je v hrvaški Istri zgodba drugačna? Kakšen je nasvet Denisa Ivoševića, direktorja Turističnega združenja Istre?