Po izteku bonov Slovenci spet dopustujejo na Hrvaškem

Potem ko se je lanski turistični izplen približal številkam iz rekordnega leta 2019, turistični sektor letos pričakuje dobro sezono in nadaljnjo rast. Direktor Turistično-gostinske zbornice Slovenije Fedja Pobegajlo pravi, da o dobri zasedenosti poročajo v vseh segmentih turizma, razen tistih, ki so vezani na letalski promet, kot so poslovni in kongresni turizem. Višje so tudi cene.