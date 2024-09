(KOMENTAR) Premierjevo zaupanje edino, kar ga kvalificira za novi položaj

V temi dneva preberite:

Premier Robert Golob se je končno odločil in po odhodu Marjana Šarca v evropski parlament na Vojkovo ulico v Ljubljani za obrambnega ministra pošilja vodjo poslanske skupine vladajočega Gibanja Svoboda Boruta Sajovica. Nekdanji župan Tržiča, 64-letni veterinar, na novo nalogo odhaja kot politični obraz, ki mu Golob zaupa in ki po njegovi oceni politično obrt obvlada. Na obrambnem ministrstvu torej ni veliko novega. Vodil ga bo politik, na nižjih ravneh pa bo vse temeljilo na strokovnjakih in uradniških mačkih, ki so tam že dolgo in v drobovje poznajo ustroj tega uradniškega aparata s približno 1200 zaposlenimi.