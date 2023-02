Na avdiciji za Novo24

V nadaljevanju preberite:

V senci naporov vladajoče elite, da bi bilo videti, da si želi očistiti državo ostankov minule vlade in rešiti zdravstvo, se je med ljudmi razpasla nenavadna mešanica nihilizma in jeze. Oblastnikom je doslej uspevalo zamotiti ljudstvo s cenami bencina, poletno sušo sredi februarja in seveda narodnozabavno glasbo.