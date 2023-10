Razdrta družba je ranljiva družba

V nadaljevanju preberite:

Zaostrovanje spopadov na Bližnjem vzhodu povečuje tveganje, da se bodo prebudile skupine skrajnežev in radikalizirani posamezniki. Skrajnež iz Tunizije je streljal na švedske navijače v Bruslju in tu se ne bo končalo. Potem ko so se zaradi ostrih varnostnih ukrepov v večini evropskih držav v zadnjih letih potuhnili, se skrajneži prebujajo še bolj radikalizirani.

Ceno bodo z življenjem plačali nedolžni v Evropi in še kje, tako kot so jo plačale nedolžne žrtve terorističnega napada skrajnežev Hamasa v Izraelu in jo vsak dan plačujejo nedolžni Palestinci, žrtve izraelskih povračilnih napadov v Gazi.