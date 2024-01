Ustavna demokracija in kaj bodo rekli ljudje

V članku lahko preberete:

Ustavno sodišče je 30. junija lani objavilo sodbo, s katero je ugotovilo, da je materialni status sodstva neustaven. Ustavno sodišče je ugotovilo, da so se od leta 2012 do aprila 2023 plače sodnikom in sodnicam povišale za 4,5 odstotka (aprila 2023 so se plače povišale še za štiri odstotke). Inflacija je v tem obdobju znašala več kot 25 odstotkov. Inflacija je torej sodniške plače radikalno znižala. Ustavno sodišče je ob tem primerjalo tudi, kaj se je s plačami dogajalo v drugih vejah oblasti. Ugotovilo je, da veji, ki imata neposreden vpliv na sprejemanje proračuna, pri lastnih plačah še zdaleč nista zategovali pasu. V zadnjem desetletju so se zato razlike med sodniškimi plačami in plačami v drugih dveh vejah občutno povečale. Po presoji ustavnega sodišča so te razlike tako velike, da so načeta razmerja med sodstvom, zakonodajo in vlado. Hkrati je ogrožena neodvisnost sodne veje oblasti, ker so materialni pogoji za neodvisnost sodstva poškodovani.