V dobrih časih je konec lahko nov začetek

Podjetja se globalizirajo in manjše proizvodne enote postajajo breme. V teh obrobnih obratih so pogosto programi, ki so izgubili smisel, ali pa tovrstne komponente bistveno ceneje naredijo drugod, denimo v BiH. Za velika podjetja je neracionalno imeti proizvodnjo razpršeno na lastnih mikrolokacijah, podjetja so obremenjena z notranjo logistiko, organizacijo prehrane na teh lokacijah in podobno.