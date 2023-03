Drugi del talenta sta glava in srce

V nadaljevanju preberite:

Legendarni atletski trener Renato Canova je človek anekdot in številk. Nekaterih ni mogoče preveriti, preostale pa držijo kot pribite. Če za nekoga trdi, da je pred dvajsetimi leti maraton pretekel v 2;08,20, je res tekel 2;08,20. Ne preseneča, da se ena izmed njegovih manter glasi: bližje ko je tekmovalna sezona, bolj je trening podoben matematiki. Na začetku pripravljalnega obdobja je pomemben napor, na koncu pa šteje zgolj čas.

Z 78-letnim Torinčanom sva se pogovarjala v kenijskem tekaškem središču Iten, ki je že četrt stoletja njegov drugi dom. Ta predel vzhodnoafriškega višavja je kot ustvarjen za tek. Zaradi visoke nadmorske višine (2400 m) človekovo telo sprejme manj kisika. Prilagodi se tako, da poveča proizvodnjo rdečih krvničk, ki prenašajo kisik po krvi. Učinkovitejši prenos kisika pomeni večjo zmogljivost.

Kljub visoki nadmorski višini je v Itenu toplo, saj leži v neposredni bližini ekvatorja. Temperature se ponoči in zjutraj gibljejo med deset in dvanajst stopinjami Celzija, čez dan pa okoli petindvajset. Nikoli ni ne premrzlo ne prevroče za dirjanje po neskončnih kolovozih, ki opoldne spominjajo na opečnato reko, ob svitu in zarji pa zažarijo v ognjenih odtenkih. Številni domačini so tukaj kovali olimpijske kolajne in svetovne rekorde. In številni tekači z drugih celin prihajajo sem v upanju, da se bodo vsaj približali kenijskim vrstnikom.