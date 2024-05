Ljubezen, močnejša kakor smrt

V nadaljevanju preberite:

»Poznam jo, belo smrt, prijateljico, mojo najboljšo učiteljico. Vsega me je naučila, kar mora človek vedeti, preden sam zapre oči in se spremeni iz gosenice v metulja. Gibljem se v tej končnosti in minljivosti, vedoč, da bom umrla. A nikoli prenehala biti. Ker je res, da vse mine, ampak v Ljubezni nič ne umre. Tudi jaz ne. V to verjamem,« je zapisala v enem od svojih pisem. Novinarka, publicistka in dolgoletna profesorica na ljubljanski fakulteti za družbene vede se je po dolgi bolezni v četrtek spremenila v metulja.