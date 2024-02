Nikita Mihalkov: Od velikana sovjetskega filma do agitatorja

V članku preberite:

Te dni mineva 29 let, odkar je oskar za najboljši tujejezični film prvič in zadnjič romal v Rusijo. Prejela ga je lirična zgodovinska drama Sleparsko sonce režiserja Nikite Mihalkova, ki je v njej odigral tudi glavno vlogo in se sopodpisal pod scenarij. »Ta nagrada je enakovredna zlati olimpijski medalji,« je tedaj navdušeno razlagal množici novinarjev ob vrnitvi v Moskvo. Devetindvajset let je cela večnost in eden najslavnejših ruskih filmarjev že dolgo ne snema več filmov.