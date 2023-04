Nočem več vztrajati z napačnimi moškimi

Pozdravljeni,

pišem vam, ker pri sebi prepoznavam vzorec, ki mi ni všeč in bi se ga rada znebila. Stara sem 27 let, zaposlena in trenutno v razmerju, ki ga želim končati. Čeprav v tem razmerju že dolgo nisem zadovoljna in imam občutek, da me fant ponižuje, ne jemlje resno in ne spoštuje dovolj, še vedno vztrajam in razmerja nekako ne končam. Žal ta vzorec prepoznavam pri sebi že od prej. Za mano je nekaj zvez, v katerih sem praviloma vztrajala mnogo dlje, kot sem želela ali je bilo dobro zame. Kljub temu da v odnosu nisem zadovoljna, še kar ostajam. Nekako si mislim, da bo morda bolje, da fanta s takšnimi dobrimi lastnostmi zagotovo ne bom več dobila, da me nihče drug ne bo maral … Ko sem se o tem pogovarjala s prijateljico, me je spomnila, da sem imela na tinderju dober odziv, da sem vedno dobila veliko povabil na zmenke, in ko sem bila samska, ni manjkalo fantov, ki so se zanimali zame. To je v bistvu res, zato me toliko bolj bega ta moj notranji občutek in nezmožnost dejansko končati zvezo. Sprašujem se, zakaj, še bolj pa, kako si lahko pomagam, da bi te vzorce spremenila.

Prihajam iz družine, v kateri sem bila deležna številnih kritik. Moji starši niso imeli ljubečega odnosa. Edini čas, ko sta se zedinila in združila svoje moči, je bil, kadar sta se spravljala name in me kritizirala. Sicer sem se trudila biti pridna, je pa res, da mi zaradi rahle disleksije v šoli ni šlo najbolje in sem bila zato pogosto označena za problematično in čudno. Ko sem prišla na faks, so se stvari normalizirale. Našla sem svoje mesto, svoj krog prijateljev, kjer se dobro počutim.

Mi lahko kako svetujete?

Lili

Draga Lili,

trdno verjamem, da so odnosi naše veliko pomagalo, dragocena lestev za notranjo rast in osebnostni razvoj. V stiku s partnerjem prepoznavamo lastne vzorce, lahko si prisluhnemo in prepoznamo zapleteno sozvočje naše osebnosti.

Videti je, da vas zapuščanje spravlja v stisko. To so kompleksni vzorci, ki jim lahko botruje različna dinamika. Takšna tema vsekakor presega obseg, ki ga imava na voljo tukaj, se mi zdi pa zelo dobro, da ste stopili z nekega notranjega avtopilota, da ste ozavestili vzorec in da iščete rešitve in bolj konstruktivne poti, kako naprej.

Glede na to, da ste izpostavili vaše družinske razmere in dinamiko med pohvalami in grajami s strani avtoritet (starši, učitelji ...), lahko to izhodišče razvijava naprej tudi pri razumevanju enega vidika vzorca, o katerem pišete.

Po svoji notranji dinamiki se obnašamo v skladu s svojimi prepričanji, in sicer tako, da se ta prepričanja potrjujejo. To je neke vrste notranji kompas, ki nas vodi. Sklepam, da ste dobili v otroštvu veliko sporočil, da z vami nekaj ni v redu, da si ne zaslužite nečesa dobrega. Prijatelji, ki ste jih dobili v odrasli dobi, so sicer krasna protiutež tem otroškim sporočilom, zelo verjetno pa ne morejo povsem »prepisati« programa, ki ste ga dobili v primarni družini in prvih letih šolanja. Očitno ste bili neke vrste črna ovca v družini oz. ste se tako doživljali. Verjetno ste v takšnih razmerah ponotranjili prepričanje, da z vami nekaj ni v redu. Zdaj se zadovoljujete s partnerskimi odnosi, v katerih namesto pohval in potrditev dobivate grobost in nespoštovanje. To je klima, ki ste je bili navajeni že v otroštvu in vam je na neki način domača, zato v njej vztrajate. Ko pa bi vendarle želeli iti, vas vaša načeta, slaba samopodoba zadržujejo, češ tako dobrega ne boš več dobila ... V nezadovoljujočih odnosih vztrajate na podlagi neke vrste »otroškega upanja«, da se bo situacija zasukala drugače, da bo partner nenadoma postal ljubeč, nežen, spoštljiv, da boste končno dobili potrditev in ljubezen, po katerih ste tako hrepeneli v otroštvu.

Žal se sprememba praviloma ne zgodi na takšen način. Za začetek je pomembno, da zdaj kot velika punca date sebi ljubezen, potrditev in nežnost, ki bi vam jih morali dati vaši starši, ko ste bili majhni, a tega niso zmogli.

Delo na pozitivni samopodobi, na sprejemajočem odnosu do lastnih šibkosti in veselje do vaših močnih področij sta temelj za suvereno držo v odnosu, v katerem boste zmožni tudi zdrave bližine. Dobra samopodoba je kot hrbtenica, ki nam omogoča, da stojimo pokončno, z dvignjeno glavo, ter uspešno premagamo pretrese, ki jih prinaša življenje.

Kot so v otroštvu za razvoj naše samopodobe pomembni starši, je v odrasli dobi za to, kako doživljamo same in občutek lastne vrednosti, pomemben partner. Zato je ključno, da imate ob sebi partnerja, ki vam bo dajal pozitivne potrditve, pohvale in vzpodbude. Če ni tako, lahko to delno kompenzirate s tem, da se obdate z ljudmi, ki vam dajejo občutek vrednosti, toda, pozor: pohvale morajo biti realne. Če ne bodo oziroma če bodo zgolj površinske in same sebi namen, jih vaš jaz ne bo mogel absorbirati in vgraditi v svojo samopodobo. Pozitivni ljudje so torej pomembni – poleg tega, da poskrbite zase na ljubeč, negujoč način.

Samozavest si boste izboljšali tudi s tem, da se aktivno lotite hobija oziroma nečesa, kar vas veseli. Naši dosežki in angažma za stvari, v katere verjamemo, delujejo zelo izpolnjujoče. Če boste dobivali veliko potrditev za svoje sposobnosti in delo, boste tudi na splošno bolj suvereni. Suverene ženske, še posebno takšne, ki žarijo od zanosa, pa so tudi bolj atraktivne in zanimive.

Tako boste sčasoma v sebi začeli graditi prepričanje, da ste vredni ljubezni in si zaslužite, da z vami ravnajo spoštljivo.

Popotovanje, na katero ste se odpravili, torej razreševanje kompleksnih vedenjskih in čustvenih vzorcev, je zahtevno in dolgotrajno. Pri tem bi vam bil lahko v pomoč izkušen psihoterapevt, ki bi vas usmerjal, vam pomagal bolje razumeti vašo notranjo dinamiko in najti poti iz labirintov vašega notranjega sveta. Imate zdravo jedro, zato ste prepoznali škodljive vzorce in se jih želite rešiti. To je že velik del poti k boljši samopodobi, večji notranji svobodi in srečnejšim, bolj izpolnjujočim partnerskim odnosom. Vaši prijatelji, hobiji in vaša notranja moč vam bodo na tej poti pomagali in vas podpirali, da zaživite življenje v vsej njegovi polnosti, vključno z zadovoljujočimi, spoštljivimi in izpolnjujočimi partnerskimi odnosi.

Vse dobro na vaši poti vam želim in vam iskreno privoščim cvetočo življenjsko pomlad.