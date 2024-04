Nova etapa starega sovraštva

V nadaljevanju preberite:

Morda se zdi, da zračni napad Irana na Izrael prejšnjo soboto zvečer ni bil nekaj brezprecedečnega, saj sta državi že dolgo v neskrito slabih, celo sovražnih odnosih. Pogosto se spopadata v tako imenovanih posredniških konfliktih, predvsem s tem, da Iran financira in opremlja islamistične skupine, ki napadajo Izrael. Najbolj znani in najmočnejši med njimi sta libanonski Hezbolah in Hamas v Gazi. Vendar je bil sobotni napad dejansko brez precedensa, saj ni Iran Izraela še nikoli prej napadel neposredno. Ta petek se je napad z droni zgodil tudi v osrednjem Iranu, a Izrael o tem molči.

Mogoče zaporedje udarcev in protiudarcev lahko sicer vodi zelo daleč, saj je Izrael ena redkih držav, ki imajo jedrsko orožje. Kaj se dogaja med Iranom in Izraelom in kako je sovraštvo šlo tako daleč?