Od štajerskega hrusta do hollywoodske legende

Rodil se je v vasi na avstrijskem Štajerskem. V mladosti, ko ga je mlatil pijanski oče, se je oprijel uteži. Z njihovim dvigovanjem si je naredil ime in postal eden najuspešnejših bodibilderjev v zgodovini. Z orjaškimi mišicami se je privlekel na vrh igralskega olimpa in v nekem trenutku postal celo največja zvezda Hollywooda. In ne samo to, na začetku 21. stoletja je bil več let celo guverner najštevilnejše ameriške zvezne države Kalifornije. Če se ne bi rodil v Evropi, bi postal celo ameriški predsednik, je prepričan marsikdo. Vse to in še marsikaj drugega je uspelo Arnoldu Schwarzeneggerju, ki bo v torek dopolnil 77 let.