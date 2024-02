Smuka in skok v pivsko lekarno

V nadaljevanju preberite:

Za tridnevni smučarski obisk smo tokrat izbrali avstrijsko štajersko regijo Murau s slikovitim istoimenskim mestecem ob reki Muri. Mesto Murau je odlično izhodišče za vse, ki bi hoteli preizkusiti smučišča v regiji. Do bolj oddaljenih je le kakšne pol ure vožnje, Kreischberg pa je v neposredni bližini. Tri večja smučišča in še nekaj manjših za povrh ponuja številna zimska doživetja, tudi za družine z majhnimi otroki. Smuščiče Grebenzen je manjše in je namenjeno predvsem družinam, čeprav na njem občasno trenirajo tudi smučarke svetovnega pokala.