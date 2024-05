Poljakinja se je v Madridu oddolžila Belorusinji

Poljakinja Iga Swiatek je osvojila teniški turnir serije WTA 1000 v Madridu z nagradnim skladom 7,7 milijona evrov. V razburljivem finalu je premagala Belorusinjo Arino Sabalenka s 7:5, 4:6, in 7:6 (7). Za Poljakinjo (22), prvo igralko s svetovne računalniške lestvice, je to jubilejni 20. naslov na turneji, deveti serije WTA 1000. Letos je na največjih turnirjih za grand slam zmagala že v Dohi in Indian Wellsu.

Iga Swiatek FOTO: Susana Vera/Reuters

V finalih turnirjev 1000 ima Swiatek razmerje zmag in porazov 9-2, na splošno na turneji WTA pa 20-4. V finalih na pesku je zdaj pri 8-2. Poljakinja, ki je letos dobila 32 od 36 dvobojev, se je Sabalenki oddolžila za lanski poraz v finalu Madrida. Premagala jo je po treh urah in 14 minutah igre, v odločilnem nizu pa je ubranila tri zaključne žoge.

Arina Sabalenka FOTO: Pierre-philippe Marcou/AFP

Tri leta starejša Belorusinja ostaja pri štirinajstih naslovih WTA. Izgubila je osem od zadnjih dvanajstih finalov; skupno jih je odigrala 27. Letos je bil to njen tretji; izgubila je v Brisbanu in zmagala na odprtem prvenstvu Avstralije. V moškem finalu (v nedeljo ob 18.30) bosta igrala Rus Andrej Rubljov in Kanadčan Felix Auger-Aliassime.