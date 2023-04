Vsak teden ga tako serjemo

V nadaljevanju preberite:

Ucurjak zadane, kot bi jih dobil s kiom po glavi, Pirkoviču gre nagrada priden, Urbanija Martelanca pošlje v Bukarešto, izganjanje komunizma iz Janezov Janš se sfiži, ugrabitelji ministra Maljevca silijo piti greznico, Tanje Fajon osvobajajo od materine dojke, mikrofonov in Pahorja, Martina Ratej veliko štiha in vse manj meče, da o intrigantnem, neimitirajočem govoru Saša Hribarja o naši vojni ne nalagamo – vse to in še ščepec več v živo iz oddaje Radio Ga Ga.