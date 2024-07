Vse o Almodóvarjevem Madridu

V nadaljevanju preberite:

Filmskega sveta Pedra Almodóvarja si ni mogoče zamisliti brez močnih in večplastnih ženskih likov, ki so jih v njegovih delih največkrat upodobile Penélope Cruz, Carmen Maura, Rossy de Palma in Marisa Paredes. Pečat, ki so ga s svojim slogom in estetiko v filmih mednarodno najbolj uveljavljenega španskega režiserja pustila ta igralska imena, je tako velik, da se jih je neizbrisljivo prijela oznaka Almodóvarjeva dekleta. Toda nič manjšo sled ni v njegovih delih pustil Madrid, kamor se je zatekel kot nadobuden cineast in kjer je ustvaril domala celotni opus. Prav temu je posvečena razstava, ki si jo je do jeseni mogoče ogledati v španski prestolnici. Ker je v kastiljščini samostalnik mesto ženskega spola, nosi naslov: Madrid, Almodóvarjevo dekle.