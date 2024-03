Otresti se prepričanja, da je ženska lahko le mati, ni preprosto

V nadaljevanju preberite:

V Italiji je lani nasilne smrti umrlo več kot sto žensk. V primerjavi z letom 2022 so na italijanskem statističnem uradu zabeležili triodstotno povečanje števila umorov, ki so jih zagrešili partnerji ali bivši partnerji, in štiriodstotno povečanje števila žrtev med ženskami. Premierka Giorgia Meloni je po prevzemu oblasti oktobra pred dvema letoma napovedala boj proti nasilju nad ženskami in »strašni kugi femicidov«.

Novembra je državo nato pretresel brutalen umor 22-letne študentke Giulie Cecchettin, ki jo je ubil njen nekdanji partner. 22-letni Filippo Turetta je v priporu in čaka na sojenje. Še dolgo po pogrebu Giulie Cecchettin pa je italijanska javnost iskala razloge za njen umor. Vse okoliščine primera niso znane. Država je reagirala, tudi zakonsko. Med drugim so povečali sredstva za boj proti nasilju in za zaščito žensk, ki so žrtve nasilja v družini, uvedli dvajsetdnevni pripor za nasilne partnerje, odredili nošenje elektronske zapestnice, uvedli klicno številko 1522. Bo to dovolj?