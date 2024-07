Ker je hotel oditi, naj bi ga porinila čez balkon

V nadaljevanju preberite:

Novogoričanki, ki s partnerjem in njunim otrokom živi v bloku na Opčinah pri Trstu in je v preteklosti že večkrat bila nasilna do partnerjev, je pred tremi tedni znova zavrela kri. Kot smo izvedeli, so 45-letnega moškega v kritičnem stanju in z notranjimi krvavitvami odpeljali v tržaško bolnišnico Katinara, 38-letni storilki pa odvzeli prostost ter jo odpeljali v pripor v tržaški zapor Coroneo, kjer je še danes. Žrtev se na vse kriplje trudi zaščititi nasilnico.