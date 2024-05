Na Blejskem jezeru se je prevrnil čoln, gasilci so rešili štiri osebe

Ob 11.20 se je na Blejskem jezeru zgodila nesreča, je objavila Uprava RS za zaščito in reševanje. Kot je na facebooku objavil eden izmed gasilcev reševalcev, se je prevrnil čoln z štirimi osebami. Angažirali so se gasilci PGD Bled, ki so ponesrečence s pomočjo reševalnih čolnov rešili iz vode. Izvlekli so tudi čoln.

V objavi je izpostavljeno tudi, da je resnično upravičena želja po stalni točki, privezu za gasilski reševalni čoln.

FOTO: Gasilci Bled/Facebook

Medtem na Bovškem, na območju naselja Soča, od jutranjih ur pod vodstvom Policijske postaje Bovec poteka intenzivno iskanje nemškega državljana.

Iskanje je usmerjeno predvsem na reko Sočo z bregovi. Pogrešani je 44-letni moški, visok 180 cm, suhe postave, krajših pristriženih las, oblečen v modro majico z dolgimi rokavi in sive kratke hlače. Včeraj je v večernih urah iz kampa odšel neznano kam.

V iskanju poleg policistov sodelujejo še člani GRS, gasilci, ekipa z dronom, ekipa za reševanje iz vode, kajakaši, ekipa s psi za iskanje itd. V dopoldanskem času so angažirali tudi policijski helikopter.