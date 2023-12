Na meji zasegli 77 pasjih mladičev

Italijanski policisti so pri mejnem prehodu Štandrež-Vrtojba blizu Gorice v preteklih dneh ustavili kombi, v katerem so odkrili 77 pasjih mladičev različnih pasem. Ugotovili so, da jih je 46-letni tuji državljan nezakonito pripeljal v Italijo, danes poroča portal Primorski dnevnik.

Voznika so ovadili zaradi kršenja zakona o prevozu živali in ker je pasje mladičke nezakonito uvozil. Kužke so zasegli in jih v pričakovanju odločitev pristojnih oblasti odpeljali v zavetišče.