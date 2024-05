Pod vplivom alkohola v tovornjaku prevažal 27 državljanov Turčije

Postojnski policisti so v četrtek v Petelinjah ustavili tovornjak, v katerem je bilo 27 državljanov Turčije, od tega devet otrok. 34-letni albanski voznik, ki jih je nezakonito pripeljal v Slovenijo, ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 0,52 miligrama na liter izdihanega zraka, so sporočili s policije.

Ugotovili so tudi, da so bile na tovornem vozilu nameščene registrske tablice, ki so v evidencah zabeležene kot ukradene, tovorno vozilo pa ni bilo registrirano.

Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja so vozilo zasegli. Na Policijski upravi Koper so napovedali tudi, da bodo podali obdolžilni predlog zaradi kršenja cestnoprometnih predpisov.

V zvezi z nezakonitim prehajanjem meje in morebitnimi drugimi kršitvami postopki še potekajo.