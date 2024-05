Obglavljena država

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenei že nekaj ur, preden so reševalci visoko v gorah v bližini meje med Iranom in Azerbajdžanom našli razbitine helikopterja in posmrtne ostanke predsednika Ebrahima Raisija, zunanjega ministra Hoseina Amirabdolahiana in še sedmih potnikov, Irancem sporočil, da bodo zadeve v islamski republiki normalno tekle naprej, je država dejansko obglavljena.

Hudo bolni ajatola že dolgo ni pri polnih (operativnih) močeh. Pokojni Raisi, eden najbolj nazadnjaških predsednikov v zgodovini islamske republike, je v zadnjih mesecih po obračunu s protestniki ter salvi raket in brezpilotnikov, ki jih je pred dobrim mesecem dni kot odgovor za izraelski napad na iranski konzulat v Damasku poslal nad Izrael, močno okrepil svoj položaj.