Pred smrtjo so ga mučili in štirikrat ustrelili v telo

Maja letos so izdali sklep o uvedbi sodne preiskave za umor 35-letnega Danijela Božića, za katerim naj bi stal tako imenovani kavaški klan, a je po pritožbah obrambe zadeva znova pristala na začetku. Senat je namreč po proučitvi pritožb obrambe na uvedeno sodno preiskavo ugotovil, da je v omenjenem sklepu storjenih več bistvenih kršitev kazenskega postopka.

Oktobra 2019 so najmanj trije zamaskirani moški v hiši družine Čikojević na Okroglem pri Naklem izvedli oboroženi rop ter ukradli kokain, vreden 1,5 milijona evrov. Šlo je za drogo, ki je pripadala slovenski celici kavaškega klana. Zaradi tega so bili doslej umorjeni trije Slovenci, za katere so šefi klana prepričani, da so sodelovali pri tem dejanju. Ni znano, kdo je letošnjega januarja v Ljubljani likvidiral 34-letnega Ljubljančana Igorja Mančića in kdo leta 2019 v Španiji 20-letnega Davida Šolajo.