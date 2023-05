Policija varuje sodnika, ki sodi slovenski celici Kavaškega klana

Policija po poročanju Večera od začetka maja varuje sodnika Tomaža Bromšeta, ki predseduje sodnemu senatu v zadevi Kavaški klan. Že dlje časa so sicer varovani tudi nekateri kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada, ki so delali na tem primeru, ter obtožena brata Klemen in Blaž Kadivec.

Kot navaja Večer, na ljubljanskem okrožnem sodišču niso pojasnili, zakaj je Bromše varovan. Glede na izkušnje varovanja sodnikov pa je po navedbah časnika mogoče, da je bil deležen groženj, povezanih s Kavaškim klanom, ker trenutno sodi le v tem primeru.

Povečali tudi varovanje obtoženih bratov

Povečali so tudi varovanje obtoženih bratov Kadivec, saj naj bi matična celica Kavaškega klana načrtovala »reševalno akcijo« zanju, za kar naj bi eden od bratov ponujal več milijonov evrov, dodaja Večer.

Policija sicer na podlagi odredbe generalnega direktorja policije varuje državne funkcionarje, »če je zaradi opravljana njihove funkcije oziroma javnih nalog resno ogroženo njihovo življenje in telo«.

Obtožnica v zadevi Kavaški klan 14 obtoženih bremeni, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo. Drogo naj bi prepeljali v Slovenijo in druge države ter jo prodali preprodajalcem droge.

Sojenje se je začelo 23. januarja. Od takrat so bili razpisani številni naroki, sodni senat pa med drugim še ni odločil o predlogu obrambe glede izločitve dokazov, predvsem komunikacije sky, po kateri so komunicirali domnevni člani slovenske celice Kavaškega klana.