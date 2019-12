Sodišče zavrglo Šiškovo prošnjo za odlog prestajanja kazni

Mariborsko sodišče je po poročanju TV Slovenija in Pop TV zavrglo prošnjo predsednika Gibanja Zedinjena Slovenija Andreja Šiška za odlog prestajanja kazni. Sklep o tem, da mora v zapor, je postal pravnomočen pred dvema dnevoma, tiralica za njim pa še ni bila izdana

.

Šiško je zatrjeval, da mu je bil poziv na prestajanje kazni vročen prepozno in napačno, vseeno pa je oddal prošnjo za preložitev prestajanja kazni. Sodišče nasprotno trdi, da so Šišku sklep pravilno vročili že pred šestimi dnevi, čeprav Šiško vztraja, da o tem ne ve ničesar. Kot pravi, nazaj v zapor ne gre več.



Marca letos je bil Šiško na mariborskem okrožnem sodišču spoznan za krivega ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve v zvezi z oboroženim uporom in pozivanja k strmoglavljenju najvišjih državnih organov. To naj bi s soobtoženim Matejem Lesjakom storila z različnimi ravnanji, od grožnje takratnemu predsedniku vlade Miru Cerarju januarja 2017 do ustanovitve dežele Štajerske in nato še Štajerske varde septembra lani.



Mariborsko sodišče ga je marca obsodilo na osem mesecev zapora. Večino kazni je odslužil že s priporom, iz katerega ga je sodišče do pravnomočnosti sodbe izpustilo ob izreku sodbe. Tako Šiško kot njegova zagovornica Lucija Šikovec Ušaj sta bila takrat prepričana, da mu preostanka kazni ne bo treba odslužiti.