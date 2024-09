V Luciji je zagorela pralnica, evakuirali stanovalce bližnjega bloka

V Luciji se je okoli sedme ure zjutraj razplamtel požar, zagorela je pralnica. Šlo je za večji požar, v bližini je tudi stanovanjsko naselje in pihal je relativno močan veter. Gasilci so takoj začeli gasiti ogenj, poleg tega so evakuirali vse prebivalce bližnjega bloka. Poškodovan ni bil nihče. Vzrok požara še ni znan.

Kot je za Delo povedal Jan Brodar, poveljnik Gasilske brigade Koper, so požar hitro spravili pod nadzor. »Požar je pod nadzorom, na delu je 45 gasilcev. Nevarnosti za okoliške prebivalce ni bilo, čeprav so sami zapustili domove, je ocenil Jan Brodar. Zagorelo je pred sedmo uro zjutraj v skladišču blaga, vzrok požara še ni znan. Čistila, ki bi lahko bila nevarna, se niso vnela, saj so bila shranjena na drugem koncu.«

Požar v Luciji FOTO: Nataša Čepar/Delo

Uničenih 2000 kvadratnih metrov površin

Igor Tomazini, lastnik pralnice, je dejal, da je poškodovan tudi spodnji prostor, tako da je skupno uničenih 2000 kvadratnih metrov površin. Meni, da je nastalo za pol milijona do milijona evrov škode. Kljub temu si obeta, da bodo proizvodnjo v relativno hitrem času spet zagnali. Prostor, ki je v lasti banke, je protipožarno zaščiten.