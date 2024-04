Več mrtvih in pogrešanih po nesreči japonskih vojaških helikopterjev

Po podatkih ministrstva za obrambo v Tokiu sta ponoči nad Tihim oceanom strmoglavila dva japonska vojaška helikopterja s skupno osmimi člani posadke na krovu. Enega od njih so že razglasili za mrtvega, še sedem je pogrešanih. Najverjetneje je šlo za nesrečo med vojaško vajo.

Eno osebo so sicer po nesreči rešili, vendar so jo kasneje razglasili za mrtvo, je po poročanju japonskih medijev povedal obrambni minister Kihara Minoru. Ostalih sedem članov posadke je pogrešanih, iskalna akcija in morebitno reševanje še potekata.

Japonsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so stik s helikopterjema s štiričlansko posadko izgubili v soboto zvečer med protipodmorniško vajo na območju vzhodno od otokov Izu v Tihem oceanu. Ob tem niso izključili možnosti, da je prišlo do trčenja v zraku.

Minoru je povedal še, da so v morju odkrili plavajoče razbitine ter da gre verjetno za ostanke obeh helikopterjev