V strmoglavljenju helikopterja v švicarskih Alpah umrli trije ljudje

V strmoglavljenju helikopterja na gori Petit Combin v švicarskih Alpah so danes umrli trije ljudje, več drugih je bilo ranjenih, je sporočila tamkajšnja policija. Helikopter je iz neznanega razloga zdrsel po severnem pobočju gore, potem ko je prispel na njen vrh, kjer bi moral odložiti potnike.

Na krovu helikopterja so bili pilot, gorski vodnik in štiri njegove stranke. Njihova identiteta ni znana.

Na prizorišče so v okviru reševalne akcije napotili sedem helikopterjev. Dva ranjena so oskrbeli na mestu in ju nato prepeljali v bolnišnico, zatem so uspeli rešiti še tretjega človeka. Trojico preostalih potnikov so našli mrtve, je dodala policija.