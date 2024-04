V nesreči kabinske žičnice en mrtev, potnike rešili šele po 24 urah

V nesreči kabinske žičnice v turškem sredozemskem letovišču Antalya je v petek zvečer umrl en človek, deset pa je poškodovanih. Žičnico so zaustavili, šele po skoraj 24 urah pa so uspeli rešiti vse potnike, ki so obtičali v kabinah več metrov nad tlemi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot navaja nemška tiskovna agencija dpa, je ena od kabin žičnice Sarisu-Tünektepe trčila v podrt steber ter skupaj s potniki zgrmela na skalnata tla. Nesreča se je pripetila okoli 18. ure, poškodovanih pa je najmanj 10 ljudi.

Skupaj je več metrov nad tlemi obviselo 25 kabin s 174 potniki, med katerimi je bilo tudi več otrok. Kot je popoldne sporočil vodja turške javne agencije za obvladovanje nesreč Okay Memis, so vse uspešno evakuirali v »zelo nevarni operaciji«.

Pojasnil je še, da je do nesreče, kot kaže, prišlo zaradi zloma mehanizma na vrhu stebra žičnice, verjetno vijaka, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah oblasti je v reševalni akciji sodelovalo sedem helikopterjev in več kot 600 reševalcev. Pomagali so si tudi z dvigalom z dvižno košaro.

Oblasti so uvedle preiskavo dogodka, je sporočilo turško pravosodno ministrstvo.

Žičnica povezuje središče Antalye, ki je priljubljena turistična destinacija, s hribom Tünektepe. Delovati naj bi začela leta 2017, dolga pa je 1,7 kilometra. V vsaki od skupaj kabin je prostora za šest ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.