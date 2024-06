"Čudni časi. Najmanj, kar lahko rečem. Zmaga desnice definitivno ni nekaj, česar bi se lahko veselili. Prav nič se ne bomo veselili, ko nam bodo potem vzeli naše pravice. Kot je recimo pravica žensk do varnega in dostopnega splava in kot je pravica do svobodne odločitve. Tega si res ne želimo!" Irena Joveva

Zakaj so te evropske volitve najbolj pomembne?

Slovenke in Slovenci smo skupaj s Svobodo enkrat desnico že porazili. Z zmago na državnozborskih volitvah smo premagali vodne topove, podcenjevanja, ustrahovanja. Čas je, da to mračnjaštvo premagamo še v Evropi. Premagamo pa ga lahko tako, da 9. junija na evropskih volitvah izberemo Svobodo. Pred dvema letoma smo osvobodili Slovenijo, zdaj moramo osvoboditi Evropo. Tako kot Slovenija je tudi Evropa naš dom.

FOTO: Gibanje svoboda

Kaj za vas pomeni slogan vaše kampanje: V Evropi s svojo glavo?

Ta slogan je zame popolnoma naraven, ker je to moje vodilo od zmeraj. Moja stališča se nikoli niso in nikoli ne bodo spreminjala. V Evropi s svojo glavo pomeni, da interese Slovenk in Slovencev postavljamo na prvo mesto. Ti morajo vedno prevladati. Enako kot mora vedno prevladati mir. Mir je vedno prva izbira Svobode. Svoboda je ena redkih strank, ki ni ravnodušna ob genocidu nad palestinskim ljudstvom. Slovenija je ena redkih evropskih držav, ki ni tiho, medtem ko večina je. Čeprav priznanje morda ni pogodu velikih, to delamo, ker je tako prav. To je razmišljanje s svojo glavo.

Slovenke in Slovenci smo vedno znali razmišljati s svojo glavo. Zato tudi imamo svojo državo.

FOTO: Gibanje svoboda

Kako komentirate izjave desnice, predvsem SDS, da ljudje ne bi smeli hkrati odločati tako o izbiri evropskih poslancev in vprašanjih, ki jih odpirajo posvetovalni referendumi?

Menim, da smo dovolj zreli in pametni, da lahko svobodno sprejemamo svoje odločitve. In tega se nasprotniki referendumov tudi dobro zavedajo. Mislim, da jih je strah, da bi ljudje dejansko dobili priložnost, da povedo svoje mnenje. Morda bodo ugotovili, da se večina Slovenije strinja s svobodo odločitve. Čeprav nekateri politiki te besede ne razumejo, si svobodo zaslužimo.

FOTO: Gibanje svoboda

Naročnik oglasne vsebine je Gibanje svoboda