Dobra sončna elektrarna je odvisna predvsem od kakovostnih komponent

V času, ko še nikoli ni bilo glasnejših pozivov k ukrepanju na področju rabe obnovljivih virov energije, predstavlja sončna energija največji potencial. Ta čista in trajnostna energetska rešitev ne koristi le našemu okolju, ampak je tudi najbolj ekonomična izbira.

Zanesljiv dobavitelj je odličen partner

V Sloveniji nam ta globalni premik ni tuj, saj gospodinjstva in podjetja pospešeno sprejemajo sončno revolucijo. Povečano povpraševanje, ki traja že nekaj let, izraziteje pa od lani, občutijo tudi v podjetju SONCE energija, kjer z dolgoletnimi izkušnjami strankam zagotavljajo kakovostno in celostno izvedbo sončne elektrarne.

Obenem se zavedajo, da za izvedbo varne, zanesljive in najučinkovitejše sončne elektrarne potrebujejo kar najbolj kakovostne komponente. Zato pri SONCE energija v predanem zagotavljanju odličnosti sodelujejo z vodilnimi proizvajalci na področju solarnih komponent.

Eden teh je SolarEdge, inovativno izraelsko podjetje, ki je že vrsto let njihov zanesljiv dobavitelj in poslovni partner. Dolgoročno in plodno sodelovanje jim zagotavlja kratke dobavne roke ključnih komponent. Tako lahko svojim strankam ponudijo hitrejšo izvedbo projekta in tudi lažje urejanje morebitnih garancijskih zahtevkov.

Kaj počnejo možgani sončne elektrarne?

Pri SONCE energija se zavedajo, da za optimalno delovanje sončne elektrarne niso potrebni le kakovostni solarni paneli. Ključnega pomena so tudi razsmerniki (inverterji) in optimizatorji moči, ki si jih lahko predstavljamo kot možgane sončne elektrarne. Kaj je naloga teh komponent?

Razsmernik (ali inverter) spreminja enosmerni električni tok, ki ga proizvajajo solarni paneli, v izmeničnega, ki ga lahko uporabimo ali oddamo v omrežje. To je ključni del vsake sončne elektrarne, izbira pravega razsmernika pa poveča učinkovitost in končni izkoristek. Obenem lahko zmanjša stroške vzdrževanja in zagotovi zanesljivo delovanje celotnega sistema.

Optimizator moči je naprava, ki jo lahko priključimo na solarni panel ter s tem optimiziramo izhodno moč in povečamo učinkovitost panela. Optimizatorji moči uporabljajo tehnologijo, ki se imenuje »sledenje točki največje moči« (MPPT). V realnem času spremljajo največjo moč vsakega solarnega panela in uravnavajo napetost, preden jo posredujejo razsmerniku. Najbolj so učinkoviti pri objektih z razgibano streho in delno ali večjo osenčenostjo.

Na strehi zdravstvenega doma Radeče je postavljena sončna elektrarna moči 112 kWp, ki bo proizvedla cca 120 MWh električne energije letno in s tem pokrila potrebe po elektriki za mestno jedro Radeč. FOTO: SONCE energija

Maksimalni prihranki, večja varnost in popoln nadzor

Solarne komponente in napredne rešitve podjetja SolarEdge omogočajo, da svojim strankam zagotovijo:

1. Maksimalne prihranke

Večji izkoristek vsakega od solarnih panelov pomeni maksimalno izkoriščen potencial vaše sončne elektrarne. Prava izbira komponent pripomore tudi k nižjim stroškom vzdrževanja.

2. Večjo požarno varnost

Napredne komponente zagotavljajo, da se napetost nizov modulov takoj po izklopu razsmernika zmanjša na varno raven. Omogočajo izklop elektrarne ob zaznavi kakršnekoli napake (tudi le na enem modulu) in hitro prekinitev toka niza in znižanje napetosti vodnikov do varne napetosti.

3. Popoln nadzor

Monitoring na ravni modula vam zagotavlja popoln nadzor in preglednost, 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Poleg tega omogoča odpravljanje težav na daljavo in stroškovno učinkovito vzdrževanje, saj lahko tehniki že pred prihodom na objekt določijo slabo delujoč ali okvarjen modul.

Na podlagi več kot 3000 uspešno opravljenih projektov in z bogatimi 20-letnimi izkušnjami v energetiki lahko pri SONCE energija brez dvoma potrdijo, da je podjetje SolarEdge odličen partner. Kaj pa vi, ste že našli pravega partnerja za kakovostno in celostno izvedbo sončne elektrarne?

Skupnostna samooskrba na strehi samskega doma v Celju s sončno elektrarno moči 158 kWp je prav tako podprta z razsmerniki in optimizatorji SolarEdge. FOTO: SONCE energija

Z razsmerniki in optimizatorji SolarEdge postavljena sončna elektrarna na Domu Sv. Lenart moči 248 kWp. FOTO: SONCE energija

SONCE energija je eno vodilnih podjetij sončnih elektrarn z najdaljšo tradicijo in celovito ponudbo za fotovoltaiko: samooskrba za gospodinjstva, poslovne stranke, industrijo ter samooskrbne vasi in mesta. Podjetje sestavlja izkušena in perspektivna ekipa strokovnjakov z več kot 20-letnimi izkušnjami s področja energetike. So tudi ekskluzivni partner energetske tržnice SunContract, ki omogoča neposredno trgovanje z elektriko med proizvajalci in končnimi porabniki, samooskrbam pa prosto razpolaganje s presežki proizvedene elektrike. Za celovito energetsko preobrazbo njihove energetske rešitve vključujejo še vgradnjo toplotnih črpalk, električnih polnilnic in hranilnikov energije. Za več informacij iz strani njihovih svetovalcev jim pošljite sporočilo preko spletne strani ali jim pišite na prodaja@sonce.com.

Naročnik oglasne vsebine je SONCE energija d.o.o.