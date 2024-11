Medvedi v Loško dolino vabijo ves svet

V nadaljevanju preberite:

Konec oktobra bi se medvedi počasi morali odpraviti spat, kolikor pač še spijo zaradi milejših zim. Z lokacij opazovalnic za fotolov, ki ga organizira velik poznavalec gozdnih živali in notranjskih gozdov Miha Mlakar, jih je v resnici večina že izginila, na eni pa so se še pojavljali. »Medvedi pridejo ob 14. uri,« mi je dan prej sporočil Mihov kolega Jure, tudi sam poznavalec velikih zveri, s katerim smo se naslednje jutro odpravili v gozdove pod Snežnikom, le nekaj korakov od hrvaške meje.

Ker je med čakanjem na medveda in opazovanjem treba biti karseda tiho in pri miru, je Mlakar osnovna navodila in nekaj podatkov o svoji dejavnosti podal že med vožnjo do opazovalnic. Na več odsekih gozdne ceste so bili gozdarji in tovornjaki, na katere so nalagali posekana drevesa. Po vsem gozdu so se razlegali zvoki motornih žag, zaskrbelo me je, da bodo medvede odgnale. A gostitelj me je pomiril, da so medvedi na takšne človeške zvoke navajeni. Ob zvokih žag, cerkvenih zvonov, avtomobilov se rodijo, živijo svoje skrivnostno življenje in poginejo – naravne smrti, če imajo srečo.

Fotolov organizira velik poznavalec gozdnih živali in notranjskih gozdov Miha Mlakar. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Medvedom prijazen turizem

Miha prihaja iz gostilniške družine; njegovi starši so vodili gostišče Mlakar v Markovcu, naselju v občini Stari trg pri Ložu. Mladost je preživel v kuhinji, a ko mu je oče pri 23 letih umrl, se je prihodnost gostilne zamajala. Ni hotel biti večni suženj gostinske dejavnosti, zato je začel razmišljati o alternativah. Predvsem o povezavi turizma z naravo, ki v Loški dolini buhti na vseh koncih. Domislil se je, da bi organiziral opazovanje medvedov v njihovem naravnem okolju. Predlog in ponudbo za sodelovanje je predstavil lokalnim lovskim družinam, toda te skoraj desetletje niso bile za to. Njihovo zaupanje je prvi pridobil švicarski fotograf Jacques Ioset, ki je v sodelovanju z njimi postavil prve opazovalnice, s katerih je fotografije intimnega življenja slovenskih medvedov in gozdov ponesel v svet.

Mlakar, ki je prav tako obiskoval njegove opazovalnice, je dejavnost podjetja Sloveniabears zastavil po Iosetovem vzoru. Majhno število opazovalnic (ima jih na osmih lokacijah), majhno število gostov in minimalen pritisk na medvede, kar zagotavlja z izmenično uporabo lokacij, strogimi pravili za obiskovalce in strogim odmerjanjem količine hrane. V podjetju imajo oznako medvedu prijazno, namenjeno promociji proizvodov in storitev, ki ne škodujejo živali in njenemu habitatu, hkrati pa omogočajo večjo prepoznavnost prizadevanja lokalnih skupnosti za ohranjanje okolja.