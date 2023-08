Ponoči močni nalivi, iz kampa v Termah Čatež evakuirali obiskovalce

Na Gorenjskem in Koroškem ter na območju Idrijskega, Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja so se tudi ponoči pojavljali močnejši nalivi, zato se hudourniške poplave večjega obsega na teh območjih še vedno stopnjujejo. Naraščajo reke v južni Sloveniji in se ponekod razlivajo. Številne ceste ostajajo zaprte.

Kot so danes sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje, se je izrazit poplavni val na Savinji, Kamniški Bistrici in Gradaščici pomikal dolvodno, Poljanska Sora pa tudi v spodnjem toku že poplavlja v večjem obsegu.

V večjem obsegu poplavlja tudi Sava, ki bo v spodnjem toku dosegla največji pretok v naslednjih urah. Drava je v zgornjem toku ustaljena, v spodnjem toku pa se njeno naraščanje umirja. Mura v Gornji Radgoni se bo v prihodnjih urah ustalila pri okoli 1400 kubičnih metrih na sekundo.

Reke, ki so v petek poplavljale na širših območjih, upadajo, vendar zaradi padavin počasneje kot običajno in z vmesnimi manjšimi porasti. Podoben trend upadanja bo tudi danes čez dan. Naraščajo reke v južni Sloveniji, posamezne se razlivajo ob strugah. Kot je razvidno iz spletnih kamer, je Sava na območju Brežic že prestopila bregove. Ponoči so iz kampa v Termah Čatež evakuirali obiskovalce. Tudi Krka bo po napovedih močneje narasla in poplavljala na območjih pogostih poplav.

Od četrtka zvečer do sobote zjutraj so na upravi za zaščito in reševanje zabeležili skupno 3701 dogodek, od tega največ (1130) na območju Ljubljane. Gasilci iz 574 gasilskih enot so predvsem prečrpavali vodo iz poplavljenih objektov, zaščitili več plazov, izpod mostov odstranjevali naplavine in reševali potopljena vozila iz poplavljenih vozišč ter evakuirali osebe na več lokacijah. Aktivirali so tudi druge pristojne službe.

Številne ceste na Severnoprimorskem, Gorenjskem, Koroškem, Štajerskem in v osrednji Sloveniji ostajajo zaprte. Štajerska avtocesta je po podatkih prometnoinformacijskega centra zaprta med Žalcem in Vranskim proti Ljubljani ter med Blagovico in Šempetrom proti Mariboru. Zaprti so tudi uvozi Blagovica, Trojane in Vransko proti Mariboru.

Posadka helikopterja Slovenske vojske nad poplavljeno Škofjo Loko. FOTO: Slovenska vojska

Pot med Ljubljano in Mariborom je v obe smeri možna samo prek dolenjske avtoceste ter po cesti Krško-Bizeljsko-Mestinje-Šentjur-Dramlje, Krško-Bizeljsko-Mestinje-Podplat-Poljčane-Slovenska Bistrica ali prek Zagreba, Gruškovja in Ptuja.

Na dolenjski avtocesti je zaradi vode na cestišču zaprt izvoz Šmarje Sap proti Ljubljani.

Kot so poudarili na prometnoinformacijskem centru, se razmere ves čas spreminjajo, voda pa poplavlja nova območja. Vozniki naj upoštevajo navodila dežurnih služb in ne vozijo na poplavljena območja ali na zaprte ceste. Na območjih, kjer promet po regionalnih, državnih in lokalnih cestah ni možen, lahko vozniki avtocesto uporabljajo tudi brez vinjete. Če ni nujno, naj se ne odpravljajo na pot.

Železniški promet med Jesenicami in Ljubljano je prekinjen.

Na vipavski hitri cesti promet ovira burja, prepovedan je promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osmih ton.

Padavine bodo po podatkih Agencije RS za okolje čez dan postopno slabele.