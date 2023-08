V kolumni preberite:

Pošastno neurje, ki je te dni zajelo Slovenijo, nas je, kot vsaka velika preizkušnja, čez noč spremenilo v povezano skupnost, ki trepeta in upa spričo istih napovedi. Prišlo je naenkrat, a ne iznenada: vremenska fronta (meteorologom se, laik, opravičujem za šlampasto rabo strokovne terminologije) nas je zajela že na začetku poletja in obdobjem neprecedenčne vročine so sledili sunki nenavadno hudih neviht, ki se ob tem, kar doživljamo zadnje dni, zdijo kot zlovešči napovedniki tega, kar je imelo priti.

In je prišlo. Napovedano. Že leta – desetletja, pravzaprav – poslušamo, da bo podnebje postalo ne le bolj vroče, temveč tudi bolj skrajno. To poletje – po lanskih obsežnih požarih – si bo marsikdo zapomnil kot trenutek, ko nas je dosegla prihodnost.