Župan: Glede na pretok Savinje jo je Celje dobro odneslo

Napovedi o visokih vodah so se uresničile, a v preteklem desetletju izvedeni protipoplavni ukrepi z visokovodnimi nasipi in črpališči so poskrbeli, da Celje ni bilo resneje prizadeto, je na današnji novinarski konferenci dejal celjski župan Matija Kovač. Potem ko so včeraj evakuirali območje, kjer živi skupno več kot 4000 ljudi, so dopoldne ukrep evakuacije preklicali in so se prebivalci lahko vrnili na svoje domove.

V Celju je poplavilo Medlog, del Špice, mestni park, Polule, Zagrad. Včerajšnji pogled s splavarske brvi na poplavljen mestni park (desno), Partizansko cesto (sredina) in Savinjo. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Voda sicer povsod še ni odtekla, še vedno je pod vodo del mestnega parka, Medloga in Skalne kleti. Kot je povedal Simon Kač iz javnega podjetja Vodovod-kanalizacija, je most na Ulici XIV. divizije na regionalni cesti Celje-Laško odprt le za osebna vozila. Odprt je most na Čopovi, ko bodo namestili ograjo, bodo odprli tudi most pri Topru.

Zaprt je most na Polulah, je dejal Kač: »Strokovnjak za statiko ogleda ni mogel izvesti, ker je toliko plavja. Zaprta je tudi brv na sotočju Voglajne in Savinje, viseči most pri Levcu in splavarska brv v mestnem parku. Zaprti sta tudi Partizanska cesta pri podvozu v parku in cesta na Skalni kleti na sotočju Voglajne in Savinje.«

Vo-Ka prebivalce Celja, Vojnika in Štor oskrbuje z vodo, ki od včeraj popoldne ni pitna in jo je treba prekuhavati. Kot je dejal Kač, so vzorce že poslali v analizo, prvi rezultati bodo znani v torek. Vsaj do tokrat je tako vodo treba prekuhavati.

Čopov most je odprt. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Župan Kovač je dejal, da bodo škodo lahko ocenili šele potem, ko se bodo razmere dokončno umirile: »Lahko pa rečemo, da je škode kar nekaj na zasebnem premoženju, javni infrastrukturi, predvsem na cestah, mostovih. Savinja se je razlila v mestni park, poškodovala ledeno dvorano, poplavila območje Medloga, del Špice.« Dodal je, da je bil pretok Savinje včeraj resnično visok, okoli 1170 kubičnih metrov na sekundo: »Glede na napovedi in na včerajšnje pretoke Savinje, jo je Celje odneslo zelo dobro.«

Na bregovih Savinje je ostalo veliko naplavin. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Dodal je, da je ta situacija pokazala, da je gospodarjenje z vodotoki ključno: »Pomembno je s protipoplavnimi ukrepi nadaljevati. Zato sporočam, da skupaj z Direkcijo RS za vode v letošnjem letu načrtujemo nadaljevanje izgradnje protipoplavnih ukrepov na območju Mestne občine Celje, ki bi bili financirani iz načrta za okrevanje in odpornost. Do sredine novembra moramo pridobiti gradbena dovoljenja za pet sklopov posegov na vodotokih Ločnica, Dajnica in Koprivnica ter dveh večjih posegih, in sicer zamenjavo mostu pri Topru in mostu na Polulah. Zamenjava mostu na Polulah bi gladino znižala za 16 centimetrov, kar ni zanemarljivo.«

Ta del je bil včeraj v celoti pod vodo. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Kovač se je zahvalil vsem pristojnim službam, civilni zaščiti, 250 gasilcem, sodelovali so gasilci Poklicne gasilske enote Celje in prostovoljni gasilci 14 društev iz Celja in Štor, policiji, predstavnikom javnih podjetij in javnih zavodov, vsem prostovoljcem, ki so pomagali pri evakuaciji knjižnice in reševanju knjižnega gradiva, vsem prebivalcem v zbirnih centrih v mladinskem centru, dvorani Zlatorog, Alminem domu na Svetini in Domu sv. Jožef, tudi Citycentru, ki je poskrbel za prehrano gasilcev.

Policija že ukrepa zaradi neumnosti

Policija je v tem času pomagala pri evakuaciji, ponoči je šest patrulj varovalo evakuirano območje, je povedal pomočnik poveljnika Policijske postaje Celje Aleš Štorman: »Eni so se upirali, niso hoteli iti, na silo seveda nikogar nismo peljali. Sodelovali smo tudi pri izvajanju ukrepa približevanja vodnim virom, rekam, jezerom. Ljudi je bilo strah, nekateri so bili pa radovedni in so to hoteli posneti na vsak način za svoje profile.« Ukrep približevanja vodnim virom ni več v veljavi.

Štorman je še dejal, da so na posnetkih po družbenih omrežjih videli precej neumnosti, zlasti jih je vznemiril posnetek dveh možakov na štirikolesniku, ki sta se z vso hitrostjo vozila po takrat že poplavljeni Partizanski cesti mimo parka. »Smo že začeli zbirati informacije, do določenih informacij smo že prišli. Taka vedenja, ravnanja, ne samo, da so neumna, so lahko tudi kaznivo dejanje in policija že zbira obvestila v tej smeri,« je dejal Štorman.

Poklicni gasilci na pomoč v Savinjsko

Prava katastrofa je bila v Zgornji Savinjski dolini, pa tudi v Spodnji Savinjski dolini. Kot je povedal poveljnik Poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko, so poklicni gasilci že včeraj posredovali na območju Braslovč: »Določene osebe so ostale na nedostopnih mestih in jih je bilo treba rešiti. Več kot 30 oseb smo morali rešiti s čolni.« Zdaj, ko se je situacija v Celju umirila, bodo v Spodnjo Savinjsko dolino poslali še več enot.

Zračni posnetki poplav na območju Mozirja. FOTO: PGD Mozirje

Že včeraj so celjski poklicni gasilci v Braslovčah pomagali zaradi iztekanja nevarnih snovi, predvsem naftnih derivatov, s tem nadaljujejo tudi danes, je dejal Žnidarko: »To bo naša prioriteta tudi danes, jutri in v prihodnjih dneh. Gre za rezervoarje družinskih, stanovanjskih hiš, pa tudi za večje rezervoarje gospodarskih objektov, kjer govorimo o več deset tisoč litrih. To je zdaj prioriteta, da ne bi za to katastrofo prišla še kakšna katastrofa z nevarnimi snovmi.«