Arso zaradi vročinskega vala izdal opozorilo vse do četrtka

Vstopamo v vročinski val, po junijskem nas čaka drugo obdobje izjemno visokih temperatur. Arso je zaradi prihajajočih temperatur precej nad 30 stopinjami Celzija izdal opozorilo, ki velja vse do četrtka. Opozorilo je rumeno, z izjemo Gorenjske bo čez različne izseke dneva veljal za vsa območja v državi že danes, v prihodnjih dneh pa bo vsa država enotno rumena.

Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34 stopinj Celzija.

Jutri bo prav tako sončno in vroče. Proti večeru lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija.

V torek bo prav tako sončno in zelo vroče. Tudi v sredo se bo nadaljevalo vroče poletno vreme, zapihal bo jugozahodni veter. Zvečer bodo krajevne vročinske nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč.