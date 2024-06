Brglez le dobil zeleno luč premiera Goloba

Pravosodna ministrica Andreja Katič je predsedniku vlade Robertu Golobu 12. junija neformalno predlagala, da bi Milan Brglez, dosedanji evropski poslanec iz vrst SD, postal državni sekretar na ministrstvu, ki ga vodi. Brglezu namreč na evropskih volitvah ni uspelo ohraniti poslanskega statusa v Bruslju.

Premier po naših informacijah s to izbiro sprva ni bil zadovoljen, prvak SD Matjaž Han pa je za Delo po današnji seji vlade povedal, da se je Golob po njunem pogovoru danes z Brglezovo kandidaturo strinjal in da bo podrobnosti njegovega imenovanja v prihodnjih dneh izpeljala pravosodna ministrica.

V Brglezovem krogu morebitnih postopkov imenovanja, dokler ne bodo končani, ne komentirajo, poudarjajo le, da je do 16. julija evropski poslanec.

Predvideno je sicer bilo, da naj bi Katičeva Golobu predlog o imenovanju Brgleza predstavila po premierjevi vrnitvi iz tujine, potem ko je predsednik vlade obiskal Jordanijo in si v Dallasu pred dobrimi desetimi dnevi ogledal še finale košarkarske lige NBA.

Kot smo pisali, je Brglez sicer še pred evropskimi volitvami obvestil Fakulteto za družbene vede (FDV) o svoji morebitni vrnitvi na profesorsko mesto na fakulteti v primeru neizvolitve za drugi poslanski mandat. Brglez je to storil »zaradi korektnosti do sodelavcev in vodstva fakultete«, poudarjal pa je, da v politiki vsekakor še ni rekel zadnje besede.

Na kongresu SD so se pomerili štirje kandidati, morda bo nezadovoljstvo Brgleza po neuspešni kandidaturi manjše z novo službo v vladi. FOTO: Matej Družnik

Brglez je sicer v politiki od leta 2014, ko se je priključil stranki SMC pod vodstvom Mira Cerarja, štiri leta kasneje pa je zaradi spora prestopil v SD.

Leta 2022 je bil skupni kandidat Gibanja Svoboda in SD na predsedniških volitvah, kjer je osvojil tretje mesto, letos pa je kandidiral za predsednika socialnih demokratov in v drugem krogu izgubil proti Matjažu Hanu.

Na tokratnih evropskih volitvah na listi SD je dobil 8.482 preferenčnih glasov, mandat evropskega poslanca si je torej priboril le nosilec strankine liste Matjaž Nemec.

Andreji Katič se je pri imenovanju državnih sekretarjev že zapletlo, ko je pred tremi meseci je premier Golob zavrnil njen predlog za imenovanje Aleksandre Spasojević. Vlada je nato za položaj državne sekretarke potrdila zgolj Andrejo Kokalj, ki je pred tem delovala na komisiji za preprečevanje korupcije.