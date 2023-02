Do konca leta najnižja pokojnina 700 evrov

Vse pokojnine se bodo ta mesec, kot že napovedano, zvišale za 5,2 odstotka, s poračunom za januar. Po odgovoru predsednika vlade Roberta Goloba na poslansko vprašanje Karmen Furman (SDS) pa je sklepati, da bo tej redni uskladitvi sledila še izredna, saj je napovedal, da bo najnižja pokojnina za polno dobo letos dosegla 700 evrov, kot so zapisali v koalicijski pogodbi. Hkrati je ponovno najavil, da bodo v okviru reform iskali način, da bi se pokojnine, minimalna plača in transferji, ki se bodo zvišali v marcu, valorizirali po enaki podlagi.

»Solidarnost se kaže z dejanji, ki bodo zagotovila boljše življenje vsem našim državljanom. Upokojenci sredi najhujše draginje ugotavljajo, da so bile vaše obljube prazne in da ima solidarnost za vas drugačen pomen, v prvi vrsti je rezervirana za posamezne, privilegirane skupine. Jeseni ste z interventnimi ukrepi pohiteli poskrbeti za prejemnike socialnih transferjev in kljub našim opozorilom spregledali večino upokojencev, ki ima danes pokojnino pod pragom tveganjem revščine,« je bila v poslanskem vprašanju kritična Karmen Furman, ki je Golobu očitala, da z govorom o predčasni uskladitvi novembra in decembra zavaja, saj je uskladitev trajna, dejansko pa so ljudje prejeli dodatek.

»Za dodatek v višini polovične inflacije ni bilo zakonske osnove, ampak smo ga izpeljali, ker smo se zavedali, da upokojenci to potrebujejo. Dali smo konkreten denar, ne obljube,« je dejal premier in dodal, da so upokojenci ves čas v fokusu vlada ter da so bili že ob sprejemanju energetskih dodatkov, za katere lahko posamezniki, ki živijo v energetski revščini še vedno zaprosijo.

»Res je, da bodo z zakonsko določeno uskladitvijo 5,2 odstotka najnižje pokojnine pod 700 evrov, a smo v februarju. Do konca leta bomo to koalicijsko zavezo izpeljali. Vse zaveze imajo svojo časovnico,« je komentiral Golob. Po novem bo zagotovljena pokojnina za polno dobo, kot je veljala ob upokojitvi posameznika, 687,75 evra.

Na pripombo, zakaj upokojenci ne bodo dobili takega zvišanja, kot je znašala stopnja inflacije in za kolikor se bodo z marcem povečali družinski in socialni transferji, se je odzval z besedami, da je uskladitev z zakonskimi pravili, ki pa jih bodo v okviru reforme spremenili: »Danes imamo popolnoma različne osnove za usklajevanja za različne skupine, otroški dodatki se po eni, minimalna plača po drugi, pokojnine po tretji. Vsaka interesna skupina ima svojo formulo. Zavzel se bom, da bomo usklajevanja spravili na isto osnovo in bo enako za vse skupine, da se ne bomo spraševali, kdo je privilegiran, ker nekomu enkrat kot faktor ustreza produktivnost, drugič inflacija, tretjič pa kaj drugega.«

Robert Golob je v državnem zboru dejal, da imajo vse koalicijske zaveze svojo časovnico. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Transferji za desetino gor

Za letni dvig minimalne plače sta merodajna inflacija in ocena minimalnih življenjskih stroškov, minister za delo pa ima diskrecijsko pravico, da določi večji znesek od tega - tako se je letos povečala za dobrih 12 odstotkov. Za pokojnine gre po izračunu 60 odstotkov rasti bruto povprečne plače in 40 odstotkov inflacije, kar je za letos 5,2 odstotka, in je v sedanjih okoliščinah bolj neugodno za upokojence, kot je bilo v preteklosti. Družinski in socialni transferji pa se zvišujejo glede na inflacijo, s tem, da se 1. januarja uskladijo meje dohodkovne lestvice za ugotavljanje upravičenosti do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, državne štipendije in subvencije šolske prehrane.

Razen za subvencijo malice in kosila, ki se upošteva takoj, bodo nove meje veljale šele po preteku veljavnih odločb, kar je najpogosteje septembra, in ne že zdaj. Ker bo marsikatera družina po novem padla v nižji razred in bi bila upravičena do precej več javnih sredstev, je več pobud, naj se zakon ustrezno spremeni. Z ministrstva za delo nam še niso odgovorili, kaj bodo glede tega ukrenili.

S 1. marcem bodo izvedli uskladitev zneskov otroškega dodatka in državne štipendije, ki se bodo zvišali za 10,3 odstotka, prav tako tudi osnovni znesek minimalnega dohodka. Tako se bo denarna socialna pomoč za samsko osebo s sedanjih 421 evrov zvišala na približno 465 evrov, cenzus za štiričlansko družino pa bo 1279 evrov. Varstveni dodatek bo okoli 684 evrov, kar bo skoraj toliko kot najnižja pokojnina za polno dobo.

Že s 1. februarjem so se v skladu z rastjo cen življenjskih potrebščin valorizirale preživnine in nadomestila preživnin, pri čemer je odstotek zvišanja odvisen od tega, kdaj je bila preživnina določena.