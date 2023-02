Hrvaške cene nepremičnin dve leti za slovenskimi

V nadaljevanju preberite:

»Hrvaška Istra v primerjavi s slovenskim delom po rasti cen nepremičnin zaostaja približno za dve do tri leta,« ocenjuje Matija Košir iz nepremičninske agencije Re/Max Obala. Pri podražitvah na Hrvaškem je odločilno vlogo odigrala že napoved o vstopu v schengensko območje, a izenačitve cen nepremičnin s slovenskim delom, kljub ukinitvi meje med državama, še nekaj časa ni pričakovati.

»V Umagu, le kilometer od središča mesta, se končuje gradnja soseske, ki je primerljiva s tem, kar se trenutno ponuja v Kopru. Vključeni smo v prodajo in investitor je pred letom in pol postavil izhodiščno ceno dva tisoč evrov za kvadratni meter, danes se je dvignila na 2800 evrov, in stanovanja so tako rekoč že prodana,« nadaljuje Matija Košir. Za primerjavo pa navede, da stanovanjske enote, ki jih gradijo v koprskem Solisu in Levjem gradu, bodočim kupcem ponujajo po 3500 do 4000 evrov za kvadratni meter.

»V Kaldanijo v hrvaški Istri smo se pred osmimi leti preselili izključno zaradi visokih cen nepremičnin v piranski občini. V zadnjih letih pa so se cene dvignile tudi na hrvaški strani. Ob nakupu smo za novogradnjo na ključ odšteli 150.000 evrov, do danes so cene poskočile približno za dvakrat,« pravi Mateja Grbec.