Cene starih stanovanj so rahlo padle, novogradnje razprodane

V nadaljevanju preberite:

Največje gradbene projekte v Kopru imata podjetnika Ante Guberac in Aco Kabanica, ki v prihodnjih letih skupno napovedujeta več kot 600 novih stanovanj. V Izoli pa izstopa načrt za sosesko s 170 stanovanji v Livadah, ki naj bi jo začeli graditi v drugi polovici prihodnjega leta. »Povpraševanje po novogradnjah in kakovostnih nepremičninah na dobrih lokacijah vztraja, nekaj manj zanimanja pa v zadnjem obdobju opažamo pri starejših stanovanjih,« pravi nepremičninski podjetnik in posrednik Tilen Martinuč.

»Gradnjo Levjega gradu bomo zaključili v dveh letih,« napoveduje Ante Guberac, predstavnik gradbenega podjetja Grafist, kjer so v zadnjih letih takoj prodali vsa stanovanja, ki so jih zgradili. Na obrobju koprskega starega mestnega jedra, ob Ljubljanski cesti, zdaj nastaja osemnadstropna zgradba s 170 stanovanji. Ime Levji grad se nanaša na nekdanjo utrdbo, ki je stala na tem območju v času Beneške republike. Projekt, ki je bil prvotno namenjen poslovnim prostorom, je nastal še pod okriljem Istrabenza, ko ga je vodil Igor Bavčar. Prodajna cena stanovanj bo po Guberčevih besedah znašala od 3200 do 3900 evrov za kvadratni meter. Kot zagotavlja, je že zdaj 80 odstotkov stanovanj rezerviranih.

Podjetnik Aco Kabanica, ki je s svojim podjetjem Elta postal lastnik okoli 30.000 kvadratnih metrov zemljišča ob koprski Ferrarski cesti, je spremenil projekt nekdanje poslovno-stanovanjske soseske Toncity in pridobil novo gradbeno dovoljenje. Zgraditi namerava 260 stanovanj z atrijsko postavitvijo štirih objektov in parkom. Kot zagotavlja, bo polovica zemljišča prekrita z zelenjem, pozidava pa bo dvakrat manjša, kot jo je predvidel nekdanji projekt.