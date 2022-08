Investitorji previdni pri napovedovanju cen

V nadaljevanju preberite:

Investitorji so zelo zadržani pri napovedih, po čem bodo na trgu ponudili stanovanja, ki jih nameravajo zgraditi najpozneje v prihodnjih dveh ali treh letih. Negotovost namreč povzroča veliko nihanje cen gradbenega materiala. Izjema je koprsko podjetje Grafist, ki za svoje projekte v bližini mestnega jedra napoveduje prodajo po ceni od 3200 do 3800 evrov za kvadratni meter, na Markovcu pa od 2900 do 3300 evrov za kvadratni meter. V Kopru se – vključno z neprofitnimi projekti stanovanjskih skladov – sicer v tem obdobju obeta skupno več kot 800 novih stanovanj.

Po besedah Daniela Lovšina iz nepremičninske agencije Casabela so cene stanovanj v slovenski Istri v preteklih dveh letih poskočile za okoli dvajset ali celo trideset odstotkov. »Če so leta 2019 prodajali enosobno stanovanje za največ 130.000 evrov, je danes zanj mogoče iztržiti 150.000 evrov. Leta 2014, ko je bil največji padec, pa bi zanj odšteli do vsega 90.000 evrov,« navede. Višanje cen so spodbudili močno povpraševanje, ki ga ponudba ni dohajala, in denarni viški, ki jih imetniki še naprej vlagajo v nepremičnine kot relativno varno naložbo. Mnogi kupci pa predvsem v starem mestnem jedru vidijo priložnost za oddajanje turističnih apartmajev. Trenutne cene stanovanj so že za marsikoga nedosegljive.