Hrvati glede poveličevanja nacizma in fašizma več korakov pred nami

Hrvaški sabor je minuli teden potrdil predlog vlade, da po hitrem postopku sprejme spremembe zakona o kršenju javnega reda in miru, s katerimi so bistveno zvišali kazni, med njimi tudi za ustaški pozdrav. Del opozicije meni, da bi morala biti uporaba ustaških simbolov opredeljena tudi kot kaznivo dejanje, za prepoved uporabe ustaškega pozdrava se je več let zavzemala tudi judovska skupnost.

V Gibanju Svoboda so pripravili osnutek zakona proti poveličevanju fašizma, nacizma in kolaboracije ter ga sredi februarja poslali na ministrstvo za notranje zadeve, ki naj bi se do njega opredelilo. Na ministrstvu na naša vprašanja, kaj se z besedilom dogaja, niso odgovorili. Kaj pa pravi o opažanju spornih simbolov na terenu policija? Dr. Boris Vezjak je v svoji oceni o slovenski - zaradi ideološke polarizacijske motnje - kronično oboleli družbi, napoveduje, da bo zakon pri nas povzročil dodatni ideološki razkol.