Jesenice od 1. julija brez mestnega potniškega prometa

Občina Jesenice s 1. julijem ostaja brez mestnega potniškega prometa. Na razpis, ki ga je občina v zadnjem letu dni objavila kar trikrat, se namreč ni prijavil noben avtobusni prevoznik. Novica je razburila občane in okoljevarstveno organizacijo Alpe Adria Green. Na občini pojasnjujejo, da je v pripravi nov model za krožni mestni potniški promet.

»Občina je razpis, ki ga je pripravila na podlagi novega odloka o koncesiji za opravljanje avtobusne dejavnosti v letu 2023, od junija lani objavila kar trikrat, a brez uspeha. Zato nove koncesije ni mogla podeliti,« so na Občini Jesenice zapisali v sporočilu za javnost, objavljenem na spletni strani in na Facebook profilu občine.

Dodali so, da bo nemoteno še naprej potekal medkrajevni javni linijski prevoz potnikov, prav tako bodo normalno po običajnem voznem redu vozili tudi šolski avtobusi. Po burnem odzivu občanov so dodali še, da je Občina Jesenice v postopku priprave novega modela za izvedbo krožnega javnega mestnega potniškega prometa, ki bo povezoval primestna naselja, med katera sodijo Hrušica, Blejska Dobrava, Planina pod Golico, Javorniški Rovt in Tomšičeva ulica.

Na novico se je z neodobravanjem odzvala tudi okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green (AAG), ki ima sedež na Jesenicah. »Prav v času, ko se Jesenice utapljajo v avtomobilskem prometu zaradi turistične sezone in v pomanjkanju prostih parkirnih mest ter so nas vseh polna usta o trajnostni mobilnosti in o omejevanju avtomobilskega prometa ter njegovem vplivu na podnebne spremembe, je taka novica še bolj nesprejemljiva,« so zapisali v AAG in dodali, da je javni potniški promet blažilec podnebnih sprememb in eno najbolj učinkovitih orodij za zmanjšanje vplivov prometa na okolje.

»Medtem ko se povsod po svetu trudijo najti optimalne rešitve in spodbujati čiste oblike mobilnosti ter povečevati delež javnega prometa, pa na področju Občine Jesenice delamo korake nazaj in to kljub temu da se je Občina Jesenice s sprejetim Občinskim programom za varstvo okolja za obdobje 2022-2027 zavezala, da bo spodbujala trajnostno mobilnost, še posebej javni potniški promet,« so navedli v AAG.

Ko gre za pripravo novega modela za izvedbo krožnega javnega prometa, so opozorili, da od oblikovanja do izvedbe takšnega modela preteče kar nekaj časa oziroma let. Zato je po njihovem mnenju popolnoma nesprejemljivo, da mesto v tem času ostaja brez javnega mestnega prometa, in to ne samo zaradi skrbi za čisto okolje, temveč tudi zaradi socialne in družbene funkcije javnega prometa, ki v marsikaterem primeru občanom Jesenic omogoča edini način mobilnosti in stika z družbo.

V AAG zato Občino Jesenice pozivajo, naj v vmesnem času, do sprejema in uveljavitve novega modela mestnega javnega potniškega prometa, zagotovi začasno rešitev, ki bo omogočala prebivalcem celotne občine dostopnost do storitve javnega prometa, in sicer na vsaj osnovni relaciji Hrušica-Blejska Dobrava-Koroška Bela.