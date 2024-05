Kibernetska obramba že živi slabe scenarije

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko se ruski kibernetski napadi na zahodne države kar vrstijo in postajajo vse agresivnejši, se v članicah zavezništva Nato vse pogosteje in vse bolj resno sprašujejo, kdaj in pod kakšnimi pogoji bi ruski kibernetski napad na eno od zaveznic sprožil peti člen Severnoatlantske pogodbe, ki napad na eno članico obravnava kot napad na celotno zavezništvo.

»Napovedovalci poročajo: obljubljajo teden brez elektrike za Slovenijo. Ker naši evropski partnerji zavračajo rešitev problema z Ukrajino, smo jih sklenili obiskati in jim pokazati, kako prav ravnati. Prav tako smo se odločili, da zaščitimo lokalno prebivalstvo, ki ga vlada zatira zaradi podpore Rusiji. Če bo vlada ignorirala naša dejanja, se bo veljavnost napovedi podaljšala na en mesec,« tako je pred natanko tednom dni zamaskirani domnevni ruski napadalec, ki se predstavlja kot pripadnik ruske kibernetske vojske, grozil slovenskim organom.