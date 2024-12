Klakočar Zupančič pozvala k povezovalnim dejanjem

Duh enotnosti, ki je slovenski narod povezal pred več kot 30 leti, ostaja dragocena dediščina, je na slavnostni seji DZ slavnostni seji DZ pred dnevom samostojnosti in enotnosti izpostavila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. A kot je opozorila, te pogosto ne znamo ali zmoremo uporabiti. Tako je pozvala k povezovalnemu delovanju.

Slovenija se bo v prihodnjih dneh spominjala dogodkov izpred 34 let, ki so tlakovali pot k nastanku in mednarodnem priznanju samostojne in neodvisne države. Četudi so bili časi težki in so zahtevali žrtve, pa so pomenili preporod slovenske samobitnosti, poguma in narodnega zanosa, je predsednica DZ dejala v nagovoru zbranim na slavnostni seji DZ.

Prepričana je, da državni praznik opominja, kako ključna je bila enotnost v času, ko je bil narod pred največjo preizkušnjo. Tedaj so skupaj stopile različne družbene in politične skupine, ki so premagale medsebojne razlike in se osredotočile na skupen cilj. K temu je predsednica DZ pozvala tudi danes. Ocenila je, da mora Slovenija kljub razlikam ostati povezana in močna, saj bo le tako mogoče zagotoviti blaginjo državljanom, Slovenijo pa ohraniti kot »oazo miru v tem na več ravneh podivjanem svetu«.

Ta se namreč po njenih besedah dandanes z divjanjem vojn, vnovičnimi genocidnimi dejanji in podnebnimi spremembami bliskovito spreminja. Velika skrb je po njenih besedah tudi »ponoven vzpon idej dveh najstrašnejših ideologij v zgodovini človeštva po evropski celini«. Kot je dejala, je ponosna, da je DZ temu rekel ne, s čimer je spomnila na sprejem novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki prepoveduje poveličevanje nacizma in fašizma.

Nadalje se je obregnila tudi ob kritike, ki so v zadnjem tednu letele nanjo in njeno delo na čelu DZ. Kot je poudarila, nihče ni dolžan stoično prenašati ponižujočega, žaljivega in sovražnega govora. »Nismo se borili za to, da bomo v domovini poslušali sovražne govore, ki spodkopavajo našo pravno državo in ustavno ureditev. Kajti sovražni govori se lahko hitro spremenijo v dejanja, dejanja pa v tragedijo neslutenih razsežnosti,« je izpostavila.

Zato je po njenih besedah pomembno, da kljub močnim čustvom, s katerimi je mogoče spretno manipulirati, ostanemo občutljivi na podpihovanje sovraštva ter zaničevanje neodvisnih organov in institucij.

Zbrane je pozvala k izboljšanju, bolj strpnemu in prijaznemu koščku sveta, da se bodo vsi počutili svobodni in varni. »To dolgujemo sebi, svojim prednikom in svojim otrokom. Preteklosti ne moremo spremeniti, lahko pa ustvarjamo prihodnost in s svojim zgledom pokažemo, da lahko majhen narod naredi velike stvari«.

Dan samostojnosti in enotnosti naj bo tako po besedah Klakočar Zupančič ne le spomin na preteklost, ampak tudi priložnost za premislek o sedanjosti in prihodnosti, za ponovno zavedanje vrednot, na katerih temelji država in odgovornosti do prihodnjih generacij.

Državljanom je zaželela, da prihajajoči državni praznik preživijo s ponosom in optimizmom za prihodnost. »Naj bo to dan, ko se zavedamo, kako dragocena je naša samostojnost in kako pomembno je, da ostanemo enotni,« je dejala. Zbranim pa je na srce položila tudi željo, da bi bile tudi prihodnje generacije ponosne, kot so sedanje, na tiste, ki so za domovino dali največ, kar so imeli - svoje življenje. »Njim in ne politiki gre namreč največja zasluga za to, da praznujemo dan samostojnosti in enotnosti,« je še poudarila.

Slavnostne seje so se ob poslancih udeležili tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, predsednik DS Marko Lotrič, predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin in predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević. Prisotnih je bilo tudi več članov vlade, tudi tokrat pa med njimi ni bilo premierja Roberta Goloba, ki bo sicer slavnostni govornik na večerni državni proslavi. Seje DZ so se udeležili tudi bivši predsedniki republike, Milan Kučan, Danilo Türk in Borut Pahor, več nekdanjih predsednikov DZ, diplomatski zbor ter drugi visoki predstavniki političnega, družbenega in verskega življenja.

V kulturnem programu slavnostne seje sta nastopila Manca Izmajlova in Benjamin Izmajlov.

Z dnevom samostojnosti in enotnosti obeležujemo dogodke 26. decembra 1990, ko je takratna slovenska skupščina razglasila rezultate plebiscita, na katerem se je 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev izreklo za odcepitev Slovenije od tedanje Jugoslavije.