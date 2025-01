Matjaž Han: Zahtevamo ponovitev razpisa za generalnega direktorja policije

Predsednik SD Matjaž Han je na novinarski konferenci na vprašanje o podpori notranjemu ministru Boštjanu Poklukarju navedel, da zahtevajo ponovitev razpisa za generalnega direktorja policije Senada Jušića, saj je to minimalni standard, ki si ga zasluži policija. Na kakšen način bi do tega prišli, sicer ni pojasnjeval. »Ne vem, če nas lahko prepriča, ne da ponovi razpis,« je še dejal glede Jušića, ki je bil na položaj po razsodbi upravnega sodišča imenovan z pomanjkljivo obrazloženim sklepom posebne natečajne komisije. Poleg tega se ves čas pojavlja tudi dvom o zadostnost njegovih vodstvenih izkušenj.

Poklukarja na pogovoru sicer pričakujejo tako v poslanski skupini SD kot Levica. Kot je znano, so bili doslej do njegove podpore zadržani v obeh in nakazovali, da bi se lahko glasovanja o interpelaciji vzdržali.

A Han vseeno nakazuje, da bi lahko zaostrovali: če ponovitve razpisa za generalnega direktorja policije ne bo, pa bo to nov moment in se bodo še pogovorili, kako postopati dalje. Koalicijska pogodba jih načeloma sicer zavezuje k temu, da ne podpirajo predlogov za razrešitev ministrov. Zato je usoda Poklukarja bolj ali manj v rokah predsednika vlade Roberta Goloba. Ta naj bi pogovor z njim opravil še pred inteprelacijo, ki je napovedana za naslednjo redno sejo. Vsaj za zdaj iz njegovih krogov kot tudi njegove stranke prihajajo zagotovila, da položaj Poklukarja ni ogrožen.

Poleg imenovanja generalnega direktorja policije so v NSi in SDS med očitki v interpelaciji Poklukarja sicer nanizali še nepravilnosti v centru za varovanje in zaščito, nakup stražarskih hišk za policiste ter nasilje na območjih z romskim prebivalstvom.