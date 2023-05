Najprej s preoblikovanjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Poslanci Gibanja Svoboda, SD in Levice so po začetni splošni razpravi predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ocenili kot primernega za nadaljnjega obravnavo. Preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kar koalicija vidi kot enega od nujnih korakov pri reformiranju zdravstva, se tako nadaljuje. V SDS in NSi pa so med tem zatrjevali, da s tem ne odpirajo pravih vprašanj.

»Namesto reševanja velikih težav in izzivov slovenskega zdravstva ste uporabili že spisan zakon Levice in ga vložili, da bi zakrili dejstvo, da nimate pripravljenih reformnih zakonov,« je dejala poslanka NSi Iva Dimic in navedla, da se vse predstavljene časovnice potrdil.

Zdravstvenimi minister Danijel Bešič Loredan je to zanikal in napovedal, da bo predlog zakona o digitalizaciji zdravstva kmalu potrjen na vladi, sledil pa naj bi tudi zakon o Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), o katerem doslej ni bilo mogoče slišati kaj dosti. »Zakon o ZZZS dopolnjujemo skladno s prejetimi mnenji iz javne razprave,« so nam odgovorili iz njegovega ministrstva.

Bešič Loredan je sicer večkrat poudaril, da vsebino poslanskega sistema podpira, saj bi po njegovih besedah zavarovalnice premije, ki so zdaj zamrznjene, povišale na 45 evrov ali celo 55 evrov, kar pa bi vodilo v odpovedi. V primeru padca števila zavarovancev iz sedanjih 95 odstotkov prebivalcev pod 80 odstotkov pa bi to vodilo v sesutje sistema. Zato je ta predlog, ki uvaja obvezni zdravstveni zdravstveni prispevek v višini 35 evrov in ga bomo namesto zavarovalnicam plačevali ZZZS, po njegovo nujen.

Na opozorila, da predlog ni vzdržen, pa je dejal, da sta s finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem enotna. Podrobnejših izračunov doslej javno sicer še nista predstavila. ZZZS pa je izračunala, da bi zaradi povečanja števila za okoli 150.000 zavarovancev, ker bo zdaj prispevek obvezen, letno vseeno zmanjkalo okoli 48 milijonov evrov.

Po sprejemu te »toksične vsebine z mize« naj bi sledil posvet o večji spremembi načina financiranja zdravstvenega sistema, od katerega v Levici in SD – kot so to poudarjali tudi med razpravo – pričakujejo, da bo solidarnejši.

Kdaj naj bi omenjena novela začel veljati, pa še ni povsem jasno, saj je tudi Tamara Kozlovič, prvopodpisana poslanka Gibanja Svoboda, ni izključila možnosti, da bi upoštevali predlog ZZZS, da bi začela veljati kasneje kot predvideno – torej 1. septembra –, saj bo potrebno uskladiti njihove akte in informacijski sistem.

V nadaljnji obravnavi novele, ki zdaj roma pred parlamentarni odbor za zdravstvo, pa naj bi po zagotovili koalicije zagotovo sprejeli amandmaje, da bo povsem nedvoumno, da tudi po prenosu pravice iz zavarovanja ostajajo enake.